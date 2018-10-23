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Если до этого букмекеры считали главным претендентом на пост премьер-министра Латвии представителя Новой консервативной партии (НКП) Яниса Борданса, то теперь ситуация изменилась, пишет Nra.lv.

На лидирующие позиции, оставив за собой Борданса, а также Алдиса Гобземса из KPV LV, вышел кандидат от партии "Для развития/За!" Артис Пабрикс.

В данный момент шансы Пабрикса стать премьером букмекеры оценивают в 33%, в свою очередь Гобземса - 28%. Партии обоих кандидатов уже провели переговоры с другими партиями. Неделю назад "Для развития/За!" начала свои переговоры с другими партиями, что было попыткой исключить KPV LV из формирования правительства. Однако в данный момент судить о том, кто будет руководить новым правительством и каким будет его ядро, преждевременно, считает Betsafe.

Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис после состоявшихся 18-19 октября консультаций с политическими партиями заявил, что рассмотрит кандидатуры Гобземса, Борданса и Пабрикса на должность премьер-министра.

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!".