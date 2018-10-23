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Новая консервативная партия (НКП) не планирует работать в тематических группах, образовать которые предлагают KPV LV и "Для развития/За!", если в них войдут также представители Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), заявил председатель правления НКП Янис Борданс.

НКП ранее уже предлагала дискутировать по отраслям в группах экспертов. Но, так как не видит возможности в новом правительстве сотрудничать с СЗК, считает, что делать это надо в составе пяти партий, без "зеленых", считает Борданс.

НКП приглашает избранных в 13-й Сейм депутатов встретиться и обменяться мнениями о процессе формирования нового правительства. Это приглашение сделано с целью развеять опасения о взаимном недоверии в процессе переговоров и познакомиться с партнерами по парламенту.

Напомним, ранее представители KPV LV и "Для развития/За!" тоже указали, что есть несколько вопросов, которые требуют немедленного детального анализа, поэтому партнерам будет предложен формат тематических групп. При этом на совещания будут приглашены представители всех шести партий, участвующих в формировании правительства, а значит и СЗК.

фото: Facebook