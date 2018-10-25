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Владелица ресторана латышской кухни Jūra в крымском Севастополе Виктория Сысолятина запустила в соцсетях флешмоб с целью прекратить провокационные и враждебные высказывания в связи с открытием ее заведения на спорной территории.

Таким образом Виктория отреагировала на сообщение о том, что латвийская Полиция безопасности (ПБ) проверяет информацию об открытии гражданами Латвии ресторана на Крымском полуострове, который в Латвии считается украинской территорией, незаконно аннексированной Россией.

"Я приехала из Латвии, я урожденная лиепайчанка и я привезла сюда частичку себя, в место своей жизни, которое я полюбила не меньше, чем Ригу и Лиепаю", - рассказала Виктория в опубликованном на Youtube видеоролике.

"Ресторан вне политики. Мне очень грустно, что так происходит, что такое радостное событие отражается в таком ключе. Пока политики спорят, кухня все-таки должна объединять людей" - добавила она.

Виктория предложила другим пользователям опубликовать в соцсетях какую-либо запись с хештэгом #народылатвииироссиивместе, тем самым поддержав идею единения российского и латышского народов.

Публикацией видеоролика Виктории в Facebook поделились около 50 человек.

Напомним, ранее в ПБ сообщили, что спецслужбе известна информация об открытии латышского ресторана в Крыму и она проверяется.

Владельцы ресторана, супруги Виктория Сысолятина и Павел Башкатов, ранее рассказали, что они купили в Севастополе суши-бар и сделали вместо него латышский ресторан. По их словам, им понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

В Министерстве иностранных дел Латвии, между тем, пояснили, что в связи с санкциями Евросоюза есть определенный запрет на импорт продуктов крымского происхождения, покупку недвижимости в Крыму или Севастополе, экспорт конкретных товаров и технологий, а также предоставление услуг, связанных с туристической деятельностью в Крыму.

За нарушение санкций предусмотрена уголовная ответственность. В часности, два года назад ПБ провела расследование уголовного дела, связанного с организацией туристических поездок в Крым. По делу была осуждена работница компании Mkbc Tour.