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Рижская Восточная больница Gaiļezers и Министерство здравоохранения выразили беспокойство в связи с планами компании по розничной торговле Maxima Latvija построить рядом с медучреждением супермаркет, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3.

В больнице считают, что строительство магазина существенно осложнит доступ к медучреждению.

Минздрав, в свою очередь, намерен просить правительство выкупить участок земли, на котором планируется построить магазин. Как отмечает телеканал, на протяжении десятилетий данная территория не интересовала ни Рижскую Восточную больницу, ни Минздрав. Однако теперь, когда на нее претендует компания Maxima, готовая построить там магазин, Минздрав не собирается этого допускать.

Спор вызвал земельный участок величиной в неполный гектар, на котором давно расположена заброшенная автостоянка и различные навесы. Maxima намерена построить здесь супермаркет, а также упорядочить движение транспорта и создать современную автостоянку. В больнице же указывают, что дороги, ведущие к медучреждению, исторически находятся в плохом состоянии, и есть риск, что в чрезвычайной ситуации подъезд будет блокирован.

"Фактически у нас всего лишь один широкий подъезд со стороны улицы Хипократа, второй подъезд - с улицы Юглас. В случае, если, не дай бог, что-то случится, и эти дороги окажутся заблокированы, больница Gaiļezers фактически окажется изолирована от внешнего мира, а бригады неотложной помощи и спасатели не смогут сюда попасть", - сказал председатель правления Восточной больницы Имант Паэглитис.

Как отмечает TV3, Минзрав намерен попросить Кабинет министров изъять или выкупить частную землю не только около больницы Gaiļezers, но и около Онкологического центра. В Минздраве указывают, что университетская больница является объектом государственного стратегического значения, и закон позволяет министерству действовать подобным образом.

Представители Maxima Latvija ранее заявили, что при строительстве супермаркета компания готова учесть пожелания больницы. Как отметили в Maxima, у руководства компании вызвала удивление форма коммуникации, которую выбрала больница, - опосредованная, через СМИ, вместо того, чтобы провести переговоры между заинтересованными сторонами.

Представители больницы в свою очередь категорически отрицают претензии в том, что Gaiļezers будто бы избегает переговоров с представителями Maxima Latvija.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš