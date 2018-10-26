Политика |

Сейм 25 октября в первом чтении одобрил поправки к законам об упаковке и об охране окружающей среды, которые предусматривают введение в Латвии депозитной системы для тары от напитков.

Согласно поправкам, население Латвии сможет, сдавая использованную тару некоторых видов, получать за нее обратно деньги, уплаченные при покупке товара.

Поправки были разработаны Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), которое возглавляет представитель Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Каспар Герхардс. На это в своем Twitter обратил внимание сам нацблок.

"Еще одна победа более чистой окружающей среды произошла в Сейме!", - сказано в сообщении.

Vēl viena uzvara tīrākai videi šodien Saeimā!

Saeima dod zaļo gaismu un atbalsta 1. lasījumā dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā, ko rosinājusi @VARAM_Latvija pic.twitter.com/17gul3Jn9W — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 25 октября 2018 г.

В свою очередь член правления нацблока, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс поблагодарил партию за это достижение.

"Спасибо Национальному объединению, которое борется за окружающую среду намного активнее, чем объединение партий, в названии которого есть слово "зеленая"", - написал Иесалниекс.

Paldies Nacionālajai apvienībai, kas par vidi cīnās daudz aktīvāk nekā partiju apvienība, kurai pat nosaukumā ir vārds "zaļa" https://t.co/42VnGRbFPj — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 25 октября 2018 г.

Пользователь Мартиш Звайгзне, между тем, интересуется, где конкретно будут располагаться устройства для сдачи использованной тары.

"Скажи, а эти автоматы приема тары будут и у каждого сельского магазинчика? Иначе ни один лес не станет чище, если они будут только возле городских супермаркетов", - пишет он.

Saki, vai tie taras automāti būs arī pie katra lauku veikaliņa? Jo savādāk neviens mežs nekļūs tīrāks, ja tie būs tikai pie pilsētu hipermārketiem — Mārtiņš Zvaigzne (@vorompatra) 25 октября 2018 г.

Иесалниес не смог точно ответить на этот вопрос.

"Это, скорее всего, надо спросить у VARAM. Как я понимаю, в местах с меньшим объемом решение будет другим, не автомат", - написал он.

Tas droši vien jāprasa @VARAM_Latvija. Cik saprotu, vietās ar mazāku apjomu būs cits risinājums, ne automāts. — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 25 октября 2018 г.

Как отметил парламентский секретарь VARAM Янис Эглитис, продвижение поправок шло с трудом.

"4 июля уточненные поправки были поданы на рассмотрение правительства, но до самого последнего времени так и не были там рассмотрены. Поэтому фракция Национального объединения подала их непосредственно в Сейм как инициативу, выдвинутую группой депутатов. И уже 16 октября Народно-хозяйственная комиссия Сейма их одобрила", - пояснил Эглитис.

Ранее возражения против законопроекта выдвигали Латвийская ассоциация торговцев продовольствием, Латвийская торгово-промышленная палата, а также Минземледелия. Однако все партии правящей коалиции выразили одобрение этой инициативе.