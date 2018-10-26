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После критики, связанной с предвыборной рекламой партии No sirds Latvijai (NSL), эта политическая организация исключила из своих рядов члена правления Нормунда Гростиньша. Об этом сообщил сам Гростиньш.

По словам Гростиньша, лидер партии Ингуна Судраба и правление NSL в четверг исключили его без каких-либо предупреждений.

Гростиньш указал, что решение было принято после того, как на партию обрушилась критика в связи с предвыборной рекламой, а также из-за того, что данный ход не был согласован с правлением партии.

"Меня уволили "за спиной", после моей критики относительно предвыборной рекламы", - сказал он.

Напомним, за несколько дней до выборов в 13-й Сейм на официальной странице NSL в Facebook была опубликована серия плакатов, на которых Судраба с бензопилой в руках призывает латвийцев участвовать в выборах.

"Люди делятся на две части… На тех, кто идет голосовать, и тех, кто не идет, а потом жалуются. Иди голосовать!", - гласила подпись на плакатах.

Некоторым пользователям такая агитация показалась странной и неуместной.

Сама Судраба в интервью радио Baltkom отметила, что идею придумали члены партии.

"Никаких маркетологов мы не нанимали. Собрались и придумали. Сегодня люди не вчитываются и не анализируют, надо обращаться к публике через яркие картинки", - сказала Судраба.

По итогам выборов NSL не прошла в 13-й Сейм, набрав 0,84% голосов избирателей.