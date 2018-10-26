Борданс хочет оставить "Согласие" в президиуме Сейма (9)
Президиум Сейма должен быть представлен членами тех партий, которые имеют больше всего мандатов — не важно, работают они в коалиции или в оппозиции. Об этом в передаче "900 секунд" на телеканале LNT заявил кандидат в премьер-министры и лидер "Новой консервативной партии", Янис Борданс.
Как пишет Skaties, в президиуме Сейма пять мест, предложенный Бордансом вариант означает, что без мест остаются "Новое единство" и Союз "зеленых" и крестьян, которые получили меньше всего мандатов.
У НКП, по словам Борданса, уже есть свой кандидат на пост председателя Сейме — Дагмара Бейтнере-Ле Галла, но партия на нем не настаивает.
По оценке Борданса, формирование правительства сейчас находится в стадии "поняли, что думают руководители партий", и депутаты только знакомятся друг с другом. По-прежнему неясны очертания коалиции и то, кто будет ее возглавлять. Политик считает, что премьером может стать один из трех: он сам, Алдис Гобземс (KPV LV) или Артис Пабрикс ("Для развития/За!"). Сейчас развитие ситуации зависит главным образом от президента и от дальнейшего поведения партий.
Главное в вопросе формирования правительства, считает лидер "консерваторов" — это вопрос доверия. А второй главный вопрос — конкретные кандидаты, которые могут управлять конкретными сферами, и не все партии пока распределили потенциальные обязанности.
Фото из Flickr/Saeima/Facebook
И для чего в президиуме будет человек от ,,Согласия,,,если он ничего не решает?
Похоже,что это просто взятка местом,чтобы как в предыдущие времена кто то,как Клементьев,жил не тужил и дул в одну дуду с коалиционными представителями президиума.