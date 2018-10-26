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Прошла вторая неделя после начала переговоров прошедших в парламент партий о формировании будущего правительства, но ясности в этом вопросе пока нет. Латвия рискует к 18 ноября, ко дню столетия независимости Латвийской республики, остаться без нового дееспособного правительства.

Политики сомневаются, что к 6 ноября удастся сформировать новое правительство, состав которого повлияет и на распределение должностей в парламенте.

Кандидат в премьеры от объединения "Для развитие/За!" Артис Пабрикс заявил в эфире LTV7, что после парламентских выборов в Латвии прошло чуть более двух недель – это слишком короткий срок, чтобы успеть собрать дееспособное правительство.

Пабрикс отметил, что сразу несколько партий получили практически одинаковое количество мест. И это, по словам политика, проблема, но она сглаживается за счет баланса между "молодыми силами" и партиями ныне действующей коалиции.

"Несерьезно требовать, чтобы правительство уже было готово. Даже в Германии на создание последнего правительства ушли месяцы", - отметил Пабрикс.

По мнению лидера НКП Яниса Борданса, переговоры о формировании правительства в настоящее время находятся на стадии, когда "мы поняли, что думает руководство партий", и теперь проводятся встречи депутатов.

Он считает, что премьером может стать каждый из трех наиболее вероятных кандидатов - он, Алдис Гобземс (KPV LV) или Артис Пабрикс ("Для развития/За!"). В настоящее время дальнейшее развитие ситуации в большей мере зависит от решения президента Раймонда Вейониса о выдвижении кандидата в премьеры.

"Мы будем продолжать двусторонние переговоры, и, чем больше сделаем, тем быстрее получим результат", - сказал Борданс.

У избранных в 13-й Сейм политиков разные мнения по поводу руководства нового парламента, но до первого заседания 6 ноября они планируют договориться по этому вопросу.

Партии рассматривают различные возможности, в том числе временное решение - сохранение текущего руководства.

В настоящее время в президиум Сейма входят Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK), Инесе Либиня-Эгнере ("Единство"), Гундар Даудзе (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК), Андрей Клементьев ("Согласие") и Гунар Кутрис. Из этих депутатов по итогам выборов не переизбран только Кутрис, который баллотировался по списку СЗК.

В то же время другие политики подчеркивают, что необходимо избрать новый президиум, а также концептуально обсуждается идея его расширения, включив в состав президиума представителей всех фракций.

Например, лидер Новой консервативной партии Янис Борданс считает, что необходимо избрать новый президиум. Кандидат на пост премьера от KPV LV Алдис Гобземс ранее сообщил, что избранные в новый Сейм партии встретятся 30 октября, чтобы решить по крайней мере вопрос о временном составе президиума и руководстве комиссий.

Комментируя возможность сохранить текущий президиум, председатель нацблока Райвис Дзинтарс сказал, что это может стать хорошим временным решением с учетом того, что до сих пор не известны очертания новой коалиции.

В свою очередь Клементьев заявил, что "Согласие" как крупнейшая фракция Сейма обязательно должна быть представлена в президиуме.

фото flickr.com/saeima.lv