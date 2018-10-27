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Работу избранных в 13-й Сейм партий над формированием новой коалиции можно оценить как неудовлетворительную, считает президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщили в президентской канцелярии, во вторник, 30 октября, Вейонис пригласил на встречу в Рижском замке кандидатов избранных в новый Сейм партий на пост премьер-министра - Алдиса Гобземса от KPV LV, Яниса Борданса от Новой консервативной партии и Артиса Пабрикса от объединения "Для развития/За!".

Президент ожидает услышать от них о результатах переговоров о формировании правительства, дальнейшем процессе его формирования, предстоящих задачах и возможном составе правящей коалиции.

"Проведенные избранными в 13-й Сейм партиями консультации и достигнутый на них прогресс в вопросе о возможной коалиции и о кандидатуре на пост главы правительства следует оценивать как неудовлетворительные. Пока не только не достигнуто соглашение об очертаниях будущей коалиции, но и наблюдается неспособность договориться о предстоящих задачах. Это не только угрожает возможности добиться поддержки парламентского большинства одному из этих кандидатов в премьер-министры, но и вызывает риски того, что 6 ноября 13-й Сейм не сможет договориться о новых председателе и президиуме", - подчеркивает Вейонис.

Согласно Конституции Латвии президент страны может издать распоряжение о номинировании следующего премьер-министра только после того как Сейм нового созыва соберется на свое первое заседание и действующий Кабинет министров уйдет в отставку. Первое заседание Сейма 13-го созыва состоится 6 ноября 2018 года.

Фото: president.lv