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Среди политиков, которые в данный момент претендуют на пост премьер-министра Латвии, нет сильных личностей, способных вывести страну на новый уровень. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал экономист Игорь Мейя.

"Я не вижу масштаба личности. С другой стороны, времена Черчилля, Де Голля, Рузвельта прошли. Руководители европейских стран сегодня не имеют особой харизмы. Госпожа Мей, Меркель, Могерини воспринимаются в обществе прежде всего как чиновники. Сейчас нет таких масштабных руководителей, хотя бы как Маргарет Тэтчер. Если говорить о кандидатах в премьер–министры Латвии, то из этой тройки - Алдис Гобземс, Янис Борданс, Артис Пабрикс – я думаю, что никому не достанется этот пост", - сказал Мейя.

При этом, по его словам, лучшим кандидатом на премьерский пост является кандидат от Нацобъединения.

"Достойным кандидатом является Роберт Зиле, его уровень знаний соответствует этой должности. Но боюсь, что ему в Брюсселе так понравилось, что он не захочет возвращаться", - отметил Мейя.

Напомним, после завершения встреч с представителями всех политических партий, прошедших в 13-й Сейм, президент Латвии Раймонд Вейонис назвал трех возможных кандидатов на пост премьер-министра. По мнению Вейониса, он мог бы доверить формирование следующего правительства Алдису Гобземсу (KPV LV), Янису Бордансу (НКП) или Артису Пабриксу ("Для развития/За!").

30 октября Вейонис пригласил кандидатов на встречу в Рижском замке. Накануне он назвал их работу неудовлетворительной.