Российские дипломаты использовали изображение латвийского флага в своем поздравлении с Днем независимости Австрии, который отмечается 26 октября. На это в своем Twitter обратил внимание посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Российские дипломаты в Австрии поздравляют Австрию с Днем независимости. Или это была Латвия?" - написал Щерба, опубликовав скриншот записи представительства России при ОБСЕ.

Russian diplomats in Vienna congratulated Austria on its National Day. Or was it Latvia ? pic.twitter.com/xYtegqAzJw