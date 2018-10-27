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Российские дипломаты использовали изображение латвийского флага в своем поздравлении с Днем независимости Австрии, который отмечается 26 октября. На это в своем Twitter обратил внимание посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Российские дипломаты в Австрии поздравляют Австрию с Днем независимости. Или это была Латвия?" - написал Щерба, опубликовав скриншот записи представительства России при ОБСЕ.

Russian diplomats in Vienna congratulated Austria on its National Day. Or was it Latvia ? pic.twitter.com/xYtegqAzJw — olexander scherba (@olex_scherba) October 26, 2018

Отметим, на момент написания данного текста в Twitter российского представительства опубликована другая картинка, уже с австрийским флагом.

Путаница с флагами Латвии и Австрии происходит не впервые. В сентябре этого года многие пользователи соцсетей обратили внимание, что папу римского Франциска в Латвии приветствовали флажками, по пропорциям полос больше похожими на австрийские, нежели на латвийские.

В том же сентябре канцлера Австрии Себастьян Курц в ходе визита в Македонию встретили с флагами Латвии вместо флагов Австрии.

Между флагами Латвии и Австрии есть определенное сходство, при этом они отличаются по цветовой гамме и пропорциям полос.

Флаг Латвии представляет собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос - карминовой, белой и снова карминовой, ширина которых соотносится как 2:1:2. Отношение длины флага к его ширине - 2:1.

Австрийский флаг состоит из трех равных по ширине горизонтальных полос. Верхняя и нижняя полосы красные, а средняя полоса белая.

Фото: flickr.com/Santa Fe Relocation Services