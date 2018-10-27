"Президент не прав": Борданс считает формирование коалиции успешным (14)

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Политика | 27 октября 2018 года, 17:38

Кандидат в премьер-министры от Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс не согласен с заявлением президента Латвии Раймонда Вейониса о том, что работа избранных в 13-й Сейм партий над формированием новой коалиции ведется неудовлетворительно.

"Господин Вейонис высказал свое мнение, на следующей неделе мы встретимся, и я выскажу ему свое мнение", - заявил Борданс.

По его словам, прошло объективно много времени, чтобы партиям прийти к общему знаменателю до 6 ноября, когда планируется заседание Сейма.

Он добавил, что более подробный комментарий сможет дать после встречи с Вейонисом, которая запланирована на вторник, 30 октября.

"Думаю, встреча будет продуктивной", - сказал Борданс.

Как ранее сообщили в президентской канцелярии, на предстоящей встрече с кандидатами в премьер-министры президент ожидает услышать о результатах переговоров о формировании правительства, дальнейшем процессе его формирования, предстоящих задачах и возможном составе правящей коалиции.

Фото из Twitter

Комментарии 14
Вася2 часа назад
А ты сейчас с кем разговариваешь :)
7
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Саня2 часа назад
Нужно оставить то же самое правительство.
Начатые реформы нужно довести до конца.
15
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Вася58 минут назад
Ты опять старый маразматик сам с собой разговариваешь :) ( Patriot отвечает Latviešu Patriots)
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