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Кандидат в премьер-министры от Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс не согласен с заявлением президента Латвии Раймонда Вейониса о том, что работа избранных в 13-й Сейм партий над формированием новой коалиции ведется неудовлетворительно.

"Господин Вейонис высказал свое мнение, на следующей неделе мы встретимся, и я выскажу ему свое мнение", - заявил Борданс.

По его словам, прошло объективно много времени, чтобы партиям прийти к общему знаменателю до 6 ноября, когда планируется заседание Сейма.

Он добавил, что более подробный комментарий сможет дать после встречи с Вейонисом, которая запланирована на вторник, 30 октября.

"Думаю, встреча будет продуктивной", - сказал Борданс.

Как ранее сообщили в президентской канцелярии, на предстоящей встрече с кандидатами в премьер-министры президент ожидает услышать о результатах переговоров о формировании правительства, дальнейшем процессе его формирования, предстоящих задачах и возможном составе правящей коалиции.

Фото из Twitter