Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон провели встречу в Стамбуле (20)

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Политика | 27 октября 2018 года, 20:28

В Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры лидеров России, Турции, Франции и Германии по урегулированию сирийского конфликта.

Стороны обсудили активизацию политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета.

Перед началом саммита Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Саммит стал первой встречей по Сирии, проведенной в таком формате. Изначально он планировался на сентябрь, но был перенесен из-за графика лидеров.

Встреча прошла в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, которая некогда принадлежала последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используется как один из рабочих офисов президента Турции.

Фото: Facebook/Inforos.ru

Источник: РИА Новости

Комментарии 20
vsop3 часа назад
Этот человек так далёк от понимания своей ущербности. Ненависть затемняет ум и убивает душу. Человек не создан быть таким. Это я о Сране.
10
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Жлобина3 часа назад
Убогое вещество сцаный,при поддержке патриотССа,считают что делают погоду,в комментах.Пределу тупости мысли этого сброда,невидно.Но выход есть!Скоро будет весело.....Правда Эджа?
8
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Саня3 часа назад
Завершился, так и не начавшись. Эрдоган с Меркель открыто ржут прямо в рожу хуйлу. Тот вытирается от господской слюны и просит плюнуть в него ещё и ещё.
17
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