Политика |

В Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры лидеров России, Турции, Франции и Германии по урегулированию сирийского конфликта.

Стороны обсудили активизацию политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета.

Перед началом саммита Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Саммит стал первой встречей по Сирии, проведенной в таком формате. Изначально он планировался на сентябрь, но был перенесен из-за графика лидеров.

Встреча прошла в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, которая некогда принадлежала последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используется как один из рабочих офисов президента Турции.

Фото: Facebook/Inforos.ru

Источник: РИА Новости