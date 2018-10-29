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Одновременные попытки трех партий сформировать дееспособную коалицию начинают напоминать старания лебедя, рака и щуки из басни Крылова сдвинуть с места воз, пишет Latvijas avīze. Кандидат KPV LV на пост премьера Алдис Гобземс тоже признает, что для того, чтобы процесс формирования правительства сдвинулся с места, необходимо вмешательство президента Латвии.

"Чтобы придать переговорам новую динамику и новый темп, на наш взгляд, президент страны должен взять на себя более активную роль и воспользоваться предоставленными ему Конституцией полномочиями номинировать кандидата в премьеры", - сказал он журналистам.

Однако президент Раймонд Вейонис спешить с выдвижением премьера не намерен. К тому же по Конституции он и не может сделать это до созыва нового Сейма и отставки действующего правительства.

Фото из Flickr/Saeima