Газета: формирование коалиции напоминает лебедя, рака и щуку из басни Крылова (39)

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Политика | 29 октября 2018 года, 07:35

Одновременные попытки трех партий сформировать дееспособную коалицию начинают напоминать старания лебедя, рака и щуки из басни Крылова сдвинуть с места воз, пишет Latvijas avīze. Кандидат KPV LV на пост премьера Алдис Гобземс тоже признает, что для того, чтобы процесс формирования правительства сдвинулся с места, необходимо вмешательство президента Латвии.

"Чтобы придать переговорам новую динамику и новый темп, на наш взгляд, президент страны должен взять на себя более активную роль и воспользоваться предоставленными ему Конституцией полномочиями номинировать кандидата в премьеры", - сказал он журналистам.

Однако президент Раймонд Вейонис спешить с выдвижением премьера не намерен. К тому же по Конституции он и не может сделать это до созыва нового Сейма и отставки действующего правительства.

Фото из Flickr/Saeima

Комментарии 39
Реалист2 часа назад
У новых самопровозглашенцев , опять же говоря словами Крылова - "в зобу дыханье сперло ". Если бы их действительно волновали перемены в стране , необходимые для условно приемлемой жизни оставшихся , то они давно бы нашли общий язык . Но у них во главе угла - амбиции значимости их партий ( которые сначала доказатьнадо) . По мне лучших там и искать нечего - их просто нет.
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Реалист2 часа назад
Вы, как яростный сторонник своей партии, тоже не можете быть объективным априори. Тем более , если вспомнить ваши грязные методы в лживой антиагитации и запугивании населения последствиями прихихода социал -демократов к власти , то вас можно обвинить в "воровстве " голосов. Скажите спасибо американским политтехнологам , которые после госпереворота написали вам свод законам , согласно которым вы можете практически вечно сидеть в Сайме . В действительно демократических странах такого вандализма с голосами избирателей не встретишь.
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Ндауж 2 часа назад
А так пели, так пели.
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