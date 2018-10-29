Партии продолжают переговоры о формировании правительства (8)

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Политика | 29 октября 2018 года, 10:40

Избранные в Сейм партии на этой неделе продолжат переговоры по формированию нового правительства.

Сегодня в 16.00 состоится дискуссия партий по правовым вопросам. Она пройдет по инициативе объединения "Для развития/За!" с участием "Нового Единства", национального объединения VL!-TB/LNNK и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК).

Две партии в предложенных "Для развития/За!" дискуссиях не участвуют - это Новая консервативная партия (НКП) и KPV LV. НКП заявила, что не будет участвовать в работе тематических групп, так как в них входят представители СЗК. В свою очередь KPV LV указала, что не может участвовать в заседаниях, потому что не понимает их формата, а также не видит необходимости проводить до 6 ноября встречи избранных в Сейм депутатов.

Кроме того, сегодня состоится встреча избранных в Сейм депутатов партии KPV LV, которые намерены утвердить проект декларации правительства.

На этой неделе запланированы также встречи других партий и встреча потенциальных кандидатов на должность премьер-министра с президентом Раймондом Вейонисом.

Инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.

Фото из Flickr/Latvian Foreign Ministry

Комментарии 8
Адельфина3 часа назад
Боюсь, что точка невозврата пройдена еще в прошлые созывы.
Латвийская Латвия? - "Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу!"))))
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Мимомим3 часа назад
Ох ошибаешься ты в своих избранниках, но надейся, без надежды не прожить.
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Аннабель3 часа назад
Я-патриотка Латвии, и мне не нравится, что собралась кучка темных личностей, явно ставленников Сороса, и по кусочкам, дням и часам уничтожающая Латвию, все латвийское, растворяющие Латвию в своих Кемпинских, Рэдиссонах, лидлах, шмидлах! Где гостиница Латвия?кинотеатр Рига? Ресторан Стабурагс? Давайте настоящее пролатвийское правительство!!! Вот Латтелеком хотят уничтожить и сменить на ТЕТ. Что такое ТЕТ? Это ноль, ничего, пустой звук, когда как Латтелеком -это ЛАТвийский телеком! Понимаете? Уничтожается само понятие! Нам нужно правительство патриотов, которое спасет Латвию, верни все на свои места!
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