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Уже несколько лет подряд связанные с владельцем Latvijas Balzams, российским миллиардером Юрием Шефлером фирмы скупают владения в окрестностях гор Гайзиньш и Виешурс, а также на берегах озера Виешура (Какиша). Как сообщает передача De facto на LNT, в скором времени к этому списку добавится еще один объект, который до этого принадлежал Латвийскому центру сельских консультаций и образования при Министерстве земледелия.

Речь идет о местечке Pakalnieši в Вестиенской волости, куда раньше ездили на экскурсии школьники - для них в окрестностях были обустроены природные тропы. Площадь участка составляет 2,2 гектара с двумя зданиями на берегу озера, пишет Neatkarīgā rīta avīze.

De facto со ссылкой на анонимные источники сообщет, что министр земледелия Янис Дуклавс (Союз "зеленых" и крестьян) в свое время предлагал чиновникам оценить возможность сделки с Шефлером. Сам политик все отрицает и говорит, что с Шефлером не знаком - но, возможно, все же говорил с людьми, которые связаны с российским миллиардером.

"Консультационный центр известил меня, что такое предложение есть, совершенно верно, да. Но я говорю - это было так давно, что я и забыл, прошло это предложение или не прошло. Ну какой-то один небольшой домик там есть", - сказал он.

В результате сделки Латвийский центр сельских консультаций и образования получит взамен недвижимость в Витки и Лиелвитки (Слампская волость) - три недостроенных здания, в том числе баню, часть леса и небольшой пруд. Официальное предложение об обмене предприятию Минземледелия в мае этого года направила фирма Express Solutions.

Предприятие принадлежит Екатерине Стуге, которая также занимает ведущие должности в различных компаниях, в том числе и в Latvijas Balzams.

Фото из Flickr/siggi mus