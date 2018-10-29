Корейба на Baltkom: для Белоруссии влияние РФ выгодно, для Латвии — вопрос (1)

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Политика | 29 октября 2018 года, 18:37

Насколько уровень влияния России является опасным для Латвии, должны определить граждане и власти страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил польский политолог, журналист Якуб Корейба.

Он отметил, что для Белоруссии присутствует очень высокая степень российского влияния.

"В Белоруссии очень высокая степень российского влияния — они считают, что это нормально и выгодно. Например, в Польше очень высокий уровень американского и немецкого влияния. Мы делимся с властями Германии или США своим суверенитетом, а взамен получаем определенные блага, и мы не считаем, что это опасно. Латвия сама должна определить для себя какие она хочет иметь взаимоотношения с Россией, и в каких сферах влияние России для вас приемлемо", - подернул политолог.

Напомним, для выявления агентов иностранного влияния в сентябре прошлого года на сайте Полиции безопасности (ПБ) Латвии появилась специальная инструкция. Документ предназначен для должностных лиц, чтобы они были бдительны в отношении иностранцев.

Фото: facebook.com/korejba.jakub

Комментарии 1
Patriot15 минут назад
Tauta savu izvèli nodemonstrèja parlamenta vèlèsanàs, kad prokrieviski orientètàs partijas tika sakautas. Mùsu draugi un sabiedrotie ir ASV, ES un NATO. Krievu pasaules ideoloģiju mès izdzinàm uz visiem laikiem.
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