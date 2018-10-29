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Насколько уровень влияния России является опасным для Латвии, должны определить граждане и власти страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил польский политолог, журналист Якуб Корейба.

Он отметил, что для Белоруссии присутствует очень высокая степень российского влияния.

"В Белоруссии очень высокая степень российского влияния — они считают, что это нормально и выгодно. Например, в Польше очень высокий уровень американского и немецкого влияния. Мы делимся с властями Германии или США своим суверенитетом, а взамен получаем определенные блага, и мы не считаем, что это опасно. Латвия сама должна определить для себя какие она хочет иметь взаимоотношения с Россией, и в каких сферах влияние России для вас приемлемо", - подернул политолог.

Напомним, для выявления агентов иностранного влияния в сентябре прошлого года на сайте Полиции безопасности (ПБ) Латвии появилась специальная инструкция. Документ предназначен для должностных лиц, чтобы они были бдительны в отношении иностранцев.

Фото: facebook.com/korejba.jakub