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Избранные в Сейм 13-го созыва депутаты от партии KPV LV приняли свой проект правительственной декларации, который во вторник, 30 октября, будет передан президенту Латвии Раймонду Вейонису, сообщил кандидат в премьер-министры от KPV LV Алдис Гобземс, пишет NRA.

Гобземс указал, что у президента есть "право первой руки" касательно подхода к проекту правительственной декларации.

В среду, 31 октября, документ будет выслан партиям и опубликован для журналистов, рассказал Гобземс. Переговоры с остальными пятью центристскими, правыми центристскими партиями об этом проекте могут начаться в конце этой или в начале следующей недели, надеется кандидат от KPV LV.

Политик отказался давать более подробные комментарии касательно содержания предлагаемого партией проекта правительственной декларации. По словам Гобземса, там просто более подробно изложены вопросы, которые уже обсуждались публично.

Напомним, инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.

Фото: president.lv