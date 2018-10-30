Президент в раздумьях: кто лучше - Пабрикс, Борданс и Гобземс? (10)

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Политика | 30 октября 2018 года, 11:04

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня встретится с кандидатами на пост премьера от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом, Новой консервативной партии (НКП) Янисом Бордансом и KPV LV Алдисом Гобземсом, свидетельствует повестка работы главы государства.

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Вейонис пригласил Пабрикса, Борданса и Гобземса на встречу в Рижский замок, так как считает работу избранных в 13-й Сейм партий над формированием новой правящей коалиции неудовлетворительной.

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Встреча с Пабриксом назначена в 15.45, с Бордансом - в 16.30, с Гобземсом - в 17.15.

Президент ожидает, что во время этих встреч кандидаты партий в премьер-министры проинформируют о результатах прошедших переговоров партий, дальнейшем процессе формирования правительства, предстоящих задачах и возможном составе коалиции.

Ранее в интервью радио Baltkom депутат 12-го Сейма от партии "Единство" Ромуальд Ражукс заявил, что Латвия к своему 100-летнему юбилею не должна оставаться с временным правительством, это недопустимо.

Фото: president.lv

Комментарии 10
Смех1 час назад
Паприкан кандидат в премиеры...это что шутка такая?Щёткоголовый идиот с клинической русофобией может конечно и дальше портки протирать в ЕП,но там где нужно работать головой а не жопой ему точно не место!
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Патриот2 часа назад
Вот глянешь на эти тупые бездарные рожи и почему-то напоминает морды ослов, хотя в реалии ослиная мордашка выглядет гораздо приятнее и умнее.
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ёжик1 час назад
самый недостойный и предатель всех партий где был это побрякушка
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