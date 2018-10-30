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Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня встретится с кандидатами на пост премьера от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом, Новой консервативной партии (НКП) Янисом Бордансом и KPV LV Алдисом Гобземсом, свидетельствует повестка работы главы государства.

Вейонис пригласил Пабрикса, Борданса и Гобземса на встречу в Рижский замок, так как считает работу избранных в 13-й Сейм партий над формированием новой правящей коалиции неудовлетворительной.

Встреча с Пабриксом назначена в 15.45, с Бордансом - в 16.30, с Гобземсом - в 17.15.

Президент ожидает, что во время этих встреч кандидаты партий в премьер-министры проинформируют о результатах прошедших переговоров партий, дальнейшем процессе формирования правительства, предстоящих задачах и возможном составе коалиции.

Ранее в интервью радио Baltkom депутат 12-го Сейма от партии "Единство" Ромуальд Ражукс заявил, что Латвия к своему 100-летнему юбилею не должна оставаться с временным правительством, это недопустимо.

Фото: president.lv