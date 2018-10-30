Жданок: с таким бюджетом мы не можем быть "рукой Кремля" (3)
Несмотря на неудачу на выборах 13-го Сейма, Русский союз Латвии (РСЛ) не намерен самоликвидироваться и продолжит работать, сообщила в интервью лидер РСЛ Татьяна Жданок.
Деньги, вложенные РСЛ в предвыборную кампанию, были потрачены в основном на организацию массовых мероприятий, пишет nra.lv.
"Нас упрекают в том, что мы - "рука Кремля". Если бы это было так, наши возможности рекламы были бы намного шире. У РСЛ очень скромный бюджет, он состоит в основном из пожертвований одного бывшего и двух действующих депутатов Европарламента", - сказала Жданок.
Большая часть средств бюджета РСЛ была израсходована на проведении акции протеста 15 сентября.
"Если бы у нас была возможность реализовать полноценную предвыборную программу, думаю, РСЛ получил бы не только нынешние 3,2% процента голосов избирателей, но и недостающие для прохождения в Сейма голоса", - уверена она.
В последующие четыре года РСЛ получит из госбюджета около 80 тыс. евро. Это примерно столько же, сколько партия потратила на предвыборную кампанию.
Появивившееся в Facebook сообщение евродепутата Андрея Мамыкина о том, что он поставил точку на своей политической карьере, Жданок назвала "типично фейковой" новостью, сочиненной для того, чтобы "прозондировать реакцию человека".
Напомним, накануне выборов в 13-й Сейм в соцсети появился видеоролик, в котором некий Никита Смирнов сообщил о покупке Андреем Мамыкиным дорогой недвижимости. Сам евродепутат эту новость не комментирует.
После выборов Мамыкин написал на своей странице в Facebook, что уходит и политики.
будешь у себя на вусраине за шоколадного зайца голосовать
В честь чего подобная благотворительность?
Вам недостаточно содержания никчемной секты Свидетелей Ишакова? ЗАЧЕМ поддерживать лузеров мало того, что голосами, так ешё и финансово???
Давай, до свиданья, носатая.
Он же сам написал :)