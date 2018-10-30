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Несмотря на неудачу на выборах 13-го Сейма, Русский союз Латвии (РСЛ) не намерен самоликвидироваться и продолжит работать, сообщила в интервью лидер РСЛ Татьяна Жданок.

Деньги, вложенные РСЛ в предвыборную кампанию, были потрачены в основном на организацию массовых мероприятий, пишет nra.lv.

"Нас упрекают в том, что мы - "рука Кремля". Если бы это было так, наши возможности рекламы были бы намного шире. У РСЛ очень скромный бюджет, он состоит в основном из пожертвований одного бывшего и двух действующих депутатов Европарламента", - сказала Жданок.

Большая часть средств бюджета РСЛ была израсходована на проведении акции протеста 15 сентября.

"Если бы у нас была возможность реализовать полноценную предвыборную программу, думаю, РСЛ получил бы не только нынешние 3,2% процента голосов избирателей, но и недостающие для прохождения в Сейма голоса", - уверена она.

В последующие четыре года РСЛ получит из госбюджета около 80 тыс. евро. Это примерно столько же, сколько партия потратила на предвыборную кампанию.

Появивившееся в Facebook сообщение евродепутата Андрея Мамыкина о том, что он поставил точку на своей политической карьере, Жданок назвала "типично фейковой" новостью, сочиненной для того, чтобы "прозондировать реакцию человека".

Напомним, накануне выборов в 13-й Сейм в соцсети появился видеоролик, в котором некий Никита Смирнов сообщил о покупке Андреем Мамыкиным дорогой недвижимости. Сам евродепутат эту новость не комментирует.

После выборов Мамыкин написал на своей странице в Facebook, что уходит и политики.