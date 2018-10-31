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Напряженная ситуация в начале процесса формирования правительства вполне понятна, так как в новый Сейм попадет 65 новых депутатов, а большинство из них друг с другом не знакомы. Об этом в интервью Латвийскому радио сказала председатель 12-го Сейма Инара Мурниеце.

По ее мнению, в политике многие вещи основаны на доверии людей, начиная с доверия избирателей и заканчивая доверием между политиками, пишет la.lv. Поэтому для формирования правительства требуется время, подчеркнул Мурнице.

Председатель Сейма добавил, что в некоторых государства на это уходит по полгода. Но при этом она не думает, что Латвия должна стремиться к таким рекордам.

Мурниеце подчеркнула, что Национальное объединение по-прежнему считает, что новая коалиция должна быть сформирована шестью партиями, чтобы никто не мог "шантажировать других партнеров по коалиции".

Она также считает, что президент сможет ускорить переговоры по формированию правительства, но уже ясно, что до 6 ноября имя кандидата на пост премьер-министра названо не будет.

Фото из Flickr/Saeima