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Премьер-министр Марис Кучинскис не уверен, что возглавляемое им правительство утвердит на должности нового руководителя Службы государственных доходов (СГД). Об этом он заявил в интервью LNT.

По словам Кучинскиса, работа комиссии по отбору кандидатур немного затянулась. Он не располагает информацией о том, как проходит третий этап конкурса.

Кучинскис сказал, что "не хочется политически убивать кого-то из кандидатов", поэтому ему кажется, что решение об утверждении конкретного человека должно принимать новое правительство.

Кучинскис хочет дождаться следующей недели, чтобы понять, будет ли в ноябре новое правительство.

Он отметил также, что очень доволен работой и.о. гендиректора СГД Даце Пелеки, так что нет никакой угрозы в том, что учреждение работает без постоянного руководителя.

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