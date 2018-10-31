Партии не смогли договориться о руководстве 13-го Сейма (10)

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Политика | 31 октября 2018 года, 21:03

Политические партии все еще не договорились о том, какие из них будут представлены в президиуме 13-го Сейма, ясности о конкретных должностных лицах тоже пока нет.

Руководство парламента необходимо избрать на первом заседании нового Сейма 6 ноября. Однако есть опасения, что при этом могут возникнуть сложности. Один из обсуждавшихся ранее вариантов предусматривает избрание президиума почти в том же составе, что и в 12-м Сейме, за исключением вице-секретаря Гунара Кутриса, который в Сейм нового созыва не избран.

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С этим вариантом не согласна Новая консервативная партия (НКП).

"Согласие" планирует выдвинуть в президиум нынешнего секретаря Сейма Андрея Клементьева, НКП - Дагмару Бейтнере-Ле Галлу, Национальное объединение - действующего спикера Сейма Инару Мурниеце, Союз "зеленых" и крестьян - нынешнего вице-спикера Гундарса Даудзе.

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KPV LV своего кандидата в президиум пока не называет, для объединения партий "Для развития/За!" вопрос о представителе во "временном президиуме Сейма" не является приоритетным, представитель "Единства" в президиуме Сейма Инесе Либиня-Эгнере избрана и в 13-й Сейм.

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Переговоры о составе президиума парламента осложняются отсутствием соглашения о том, какими будут новая коалиция и правительство.

Как сообщалось, инициативу на переговорах о формировании правительства взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!".

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Комментарии 10
Патриот 3 часа назад
Опять начнётся визг голодных свиней дерущихся за корыто с пайкой.
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Реалист3 часа назад
Хотя бы видимость обновления сделали , элементарную ротацию : кто отсидел 4 года в президиуме парламента , пересаживаешься в зал . Мурниецет - эта белокурая фашистка собирается продолжать быть спикером , а если её физия уже надоела? "Новый Сайм " - значит новые лица ,
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Саня3 часа назад
Пофиг. Рано или поздно договоряться. А затем- выкинут согласосов из Сейма за бесполезностью и бесцельной тратой бюджетных денег на получки этих никчемных "сидушек"
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