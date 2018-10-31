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Политические партии все еще не договорились о том, какие из них будут представлены в президиуме 13-го Сейма, ясности о конкретных должностных лицах тоже пока нет.

Руководство парламента необходимо избрать на первом заседании нового Сейма 6 ноября. Однако есть опасения, что при этом могут возникнуть сложности. Один из обсуждавшихся ранее вариантов предусматривает избрание президиума почти в том же составе, что и в 12-м Сейме, за исключением вице-секретаря Гунара Кутриса, который в Сейм нового созыва не избран.

С этим вариантом не согласна Новая консервативная партия (НКП).

"Согласие" планирует выдвинуть в президиум нынешнего секретаря Сейма Андрея Клементьева, НКП - Дагмару Бейтнере-Ле Галлу, Национальное объединение - действующего спикера Сейма Инару Мурниеце, Союз "зеленых" и крестьян - нынешнего вице-спикера Гундарса Даудзе.

KPV LV своего кандидата в президиум пока не называет, для объединения партий "Для развития/За!" вопрос о представителе во "временном президиуме Сейма" не является приоритетным, представитель "Единства" в президиуме Сейма Инесе Либиня-Эгнере избрана и в 13-й Сейм.

Переговоры о составе президиума парламента осложняются отсутствием соглашения о том, какими будут новая коалиция и правительство.

Как сообщалось, инициативу на переговорах о формировании правительства взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!".