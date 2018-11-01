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В четверг, 1 ноября, Сейм 12-го созыва проводит свое последнее заседание — уже 6 ноября должно состояться первое заседание нового парламента, в котором будет 65 новых депутатов. Но сегодня уходяший Сейм еще вынесет окончательные решения по 30 законопроектам, в том числе по принятию восьми новых законов.

В частности, будут рассмотрены такие законопроекты как введение запрета для работодателей необоснованно требовать знания иностранного языка от своих работников, определение термина "диаспора" применительно к покинувшим Латвию жителям, регистрирация автомобилей, у которых руль находится справа, повышение размера зарплат судей и прокуроров, передача Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств под надзор правительства, проведение вселатвийской чековой лотереи с крупными денежными призами.

Как сообщалось вчера, политические партии все еще не могут договориться о том, какие из них будут представлены в президиуме 13-го Сейма, ясности о конкретных должностных лицах тоже пока нет.

Один из обсуждавшихся ранее вариантов предусматривает избрание президиума почти в том же составе, что и в 12-м Сейме, за исключением вице-секретаря Гунара Кутриса, который в Сейм нового созыва не избран.

С этим вариантом не согласна Новая консервативная партия (НКП).

"Согласие" планирует выдвинуть в президиум нынешнего секретаря Сейма Андрея Клементьева, НКП - Дагмару Бейтнере-Ле Галлу, Национальное объединение - действующего спикера Сейма Инару Мурниеце, Союз "зеленых" и крестьян - нынешнего вице-спикера Гундарса Даудзе.

KPV LV своего кандидата в президиум пока не называет, для объединения партий "Для развития/За!" вопрос о представителе во "временном президиуме Сейма" не является приоритетным, представитель "Единства" в президиуме Сейма Инесе Либиня-Эгнере избрана и в 13-й Сейм.

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Переговоры о составе президиума парламента осложняются отсутствием соглашения о том, какими будут новая коалиция и правительство.

Как сообщалось, инициативу на переговорах о формировании правительства взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!".

Фото из Flickr/Saeima