Политика |

Сейм сегодня в третьем, окончательном чтении принял поправки к Закону о труде. Согласно этим поправкам работодателю запрещено требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.

Таким образом, новая редакция Закона о труде предусматривает: если для выполнения рабочих обязанностей нет необходимости в использовании иностранного языка, у работодателя нет права запретить работнику использовать государственный язык.

Ранее планировалось установить, что работодателю запрещается требовать от работника знания языков, не являющихся официальными языками ЕС. Эту норму предполагалось распространить на государственные и муниципальные учреждения и предприятия. В окончательном чтении эта норма из закона исключена.

Отклонена также поправка, согласно которой работник, общаясь при выполнении рабочих обязанностей с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только госязык.

Как подчеркивает продвигавшее эти поправки национальное объединение VL-TB/LNNK, цель этих изменений - "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии".

Фото из Flickr/HND Graphic Design