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Все, кто сотрудничает с включенным в санкционные списки ЕС и США предприятием "Гипростроймост", включая Рижскую думу, должны соблюдать санкционный режим, заявили в латвийском МИД.

Как пояснили в ведомстве, после вступления в силу финансовых санкций против какого-то лица или предприятия латвийские банки прекращают любые сделки с объектом санкций. Поэтому с момента вступления санкций в силу никакие договорные обязательства с объектом санкций через латвийские банки провести будет невозможно.

31 июля 2018 года ЕС ввел санкции в том числе и против предприятия "Институт "Гипромстроймост-Санкт-Петербург"".

Эти санкции для Латвии являются обязательными с 31 июля 2018 года, подчеркнули в МИД. С 2000 года Уголовным законом за нарушение установленных ЕС и другими международными организациями санкций предусмотрена уголовная ответственность.

26 июня МИД направил Рижской думе письмо с просьбой дать оценку сотрудничеству с "Гипромстроймостом" - дочерним предприятием "Института "Гипромстроймост-Санкт-Петербург"". На момент отправки письма оно еще не было включено в санкционный список ЕС, но с 1 сентября 2016 года включено в санкционный список США, поэтому МИД известил Рижскую думу о важнейших элементах, которые следует учесть в связи с этими санкциями.

МИД указывает, что закон о санкциях и его переходные правила никоим образом не предусматривают возможность несоблюдения санкций, если с подпадающим под них предприятием ранее был заключен договор.

Ранее стало известно, что Полиция безопасности начала проверку факта сотрудничества Рижской думы с предприятием "Гипростроймост".

Напомним, 28 октября передача телеканала TV3 Nekā personīga сообщила, что Рижская дума сотрудничает с "Гипростроймостом", который включен в санкционные списки ЕС и США из-за проектирования Крымского моста.

В департаменте сообщения Рижской думы рассказали, что в июне 2018 года, после того как Сейм принял поправки к закону о международных и национальных санкциях Латвии, департамент получил от МИД письмо с указанием на то, что запрет сотрудничать с включенными в санкционные списки предприятиями не будет распространяться на закупки, начатые или объявленные до принятия закона. Это же департаменту подтвердили и в Бюро по надзору за закупками, заявили в самоуправлении.