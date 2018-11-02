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Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) решат, как в дальнейшем использовать танки 40-49-летней давности, которые еще до присоединения страны к НАТО были подарены Чехией. Об этом пишет Nra.lv со ссылкой на Министерство обороны.

Размещенные на Адажской базе танки уже некоторое время не используются в процессе обучения. Ранее их использовали в ходе тактических учений пехотинцев, чтобы у солдат сформировалось представление о том, как действовать в условиях, когда в бою задействована бронетехника. По танкам не стреляли, сами танки также не производили выстрелы, отметили в Минобороны.

В данный момент решается вопрос, каким образом использовать старую бронетехнику в последующих учениях, добавили в ведомстве.

До 2015 года Латвия оставалась одной из стран НАТО, не имевшей своей бронетехники, за исключением трех чешских танков. Три года назад НВС получили от Великобритании первые из 123 б/у транспортера, а осенью нынешнего года - 47 самоходных гаубичных систем.