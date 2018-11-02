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Как бы в Латвии ни пытались ограничить использование русского языка, на нем все равно будут говорить, и ассимиляция нацменьшинствам не угрожает. Такое мнение в интервью порталу Rus.Lsm.lv высказала директор Латвийского центра прав человека Анхелита Каменская.

Однако ее тревожит факт, что латышская часть общества принимает решения, как жить меньшинствам.

"Латышам нужно признать, что все эти 20 лет русские все же подстраивались. Думаю, школы меньшинств будут сохраняться отдельно, как сейчас, но переход на латышский окажется более долгим процессом, чем кажется сейчас. И это потребует много финансовых ресурсов для подготовки учителей. При этом меня не покидает такое ощущение: латыши думают, что они лучше знают, что нужно нацменьшинствам. То ли должно прийти новое поколение, то ли... Пока же видна усталость от всех этих дискуссий об интеграции, особенно после Украины", - отмечает Каменская.

Говоря о возможности ассимиляции, она отметила, что иногда латыши недооценивают численность меньшинств.

"Я не вижу никаких серьезных рисков ассимиляции нацменьшинств. То, что мы иногда видим — что латышская политическая элита ведет себя так, будто нелатыши — это какая-то малочисленная группа. Но она не такая. [...] А что касается последних решений — мы еще увидим, что будет происходить с системой образования. Закон — это одно, выполнение — другое. Нужно было сперва провести исследование, и понять, что реально, а что нет", - считает правозащитник.

По мнению Каменской, руcскому языку в Латвии ничто не угрожает.

"Думаю, лет через 20 здесь будет достаточное активное культурно русское меньшинство. За все это время, за 27 лет, мы не видели массовой ассимиляции. Думаю, надо смотреть на цифры. Присутствие рядом России, со 140 миллионами жителей, делает эту ситуацию иной. С учетом телевидения, литературы, контактов с Россией — это никуда не исчезнет. И как бы тут не хотели ограничить использование русского языка — на нем в Латвии будут говорить", - сказала Анхелита Каменская.

Полный текст интервью.