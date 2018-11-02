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Принятый 12-м Сеймом закон о финансировании здравоохранения, который предусматривает два уровня оплачиваемых государством медицинских услуг, является "тотальным браком", заявил в эфире телеканала LNT омбудсмен Юрис Янсонс.

По его мнению, хотя в названии закона и упомянуто финансирование, на самом деле о финансировании в нем ничего не говорится. В законе определены две "корзины", большая и маленькая, и это совершенно неправильно.

"Решает ли этот закон проблему доступности здравоохранения? Совсем нет", - заявил Янсонс.

Он считает, что закон особенно несправедлив по отношению к плательщикам налога микропредприятий, который ввело само государство.

"Часто бывает так, что они [плательщики налога микропредприятий] платят налогов больше, чем работающий на полставки получатель минимальной зарплаты", - сказал Янсонс.

По мнению омбудсмена, такая борьба с неплательщиками налогов дорого обойдется государству. Бороться с неплательщиками налогов нужно совсем иначе, считает Янсонс.

Как сообщалось, в прошлом году был принят закон, увязывающий получение медицинских услуг с уплатой налогов.