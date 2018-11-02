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И в четвертую неделю после выборов в Сейм правоцентристcкие партии не договорились о модели будущей коалиции, пишет Diena. Все три кандидата в премьер-министры - Янис Борданс (Новая консервативная партия), Алдис Гобземс (KPV LV) и Артис Пабрикс ("Для развития/За!") - по-прежнему намерены бороться за возможность сформировать новое правительство и уверены, что смогут обеспечить большинство.

На следующий день после первого заседания нового Сейма президент Латвии Раймонд Вейонис еще раз встретится с тремя претендентами и назовет кандидата в премьеры 7 ноября. Вейонис допускает также, что установит срок для кандидата, в течение которого тот должен обеспечить поддержку парламентского большинства.

Между тем кандидат в премьеры от НКП Янис Борданс по-прежнему не исключает, что участвующие в переговорах о формировании правительства партии в ближайшие дни смогут договориться о коалиции.

Борданс сказал, что не исключает такую возможность, но и не оценивает эти шансы как стопроцентные. За это время сделано все, чтобы достичь такого соглашения, считает он.

Одним из главных препятствий для достижения соглашения Борданс считает то, что партия KPV LV ожидает официальной номинации кандидата в премьеры, поэтому трем претендующим на этот пост партиям трудно договориться между собой.

Борданс заявил, что больше не участвует в неформальных переговорах, а будет участвовать только в тех, о которых можно говорить публично.

Оценивая прошедший после парламентских выборов месяц в целом, Борданс сказал, что сделать больше было невозможно. НКП готова возглавить правительство и не меняет свою позицию - не сотрудничать с Союз "зеленых" и крестьян, подчеркнул он.

Как сообщалось, политические партии все еще не договорились о том, какие из них будут представлены в президиуме 13-го Сейма, ясности о конкретных должностных лицах тоже пока нет.

Фото из Flickr/Saeima