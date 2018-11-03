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Не рассмотренными до конца Сеймом 12-го созыва остались более 100 законопроектов, над которыми будет работать уже новый парламент, пишет la.lv.

В целом 12-й Сейм принял почти 1000 разных законопроектов, но в ящиках парламентских комиссий осталось более 100 незавершенных законопроектов, которые не отклонены, но и не приняты до конца. Некоторые из них "маринуются" еще со времен 11-го Сейма, подчеркивает издание.

Большинство из них уже давно утратили свою актуальность, потому что ситуация изменилась или же поправки вошли в альтернативные законопроекты.

Фото: flickr.com/photos/saeima