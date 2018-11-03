Пост сдал: 12-й Сейм оставил новым депутатам богатое наследство (4)

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Политика | 3 ноября 2018 года, 13:07

Не рассмотренными до конца Сеймом 12-го созыва остались более 100 законопроектов, над которыми будет работать уже новый парламент, пишет la.lv.

В целом 12-й Сейм принял почти 1000 разных законопроектов, но в ящиках парламентских комиссий осталось более 100 незавершенных законопроектов, которые не отклонены, но и не приняты до конца. Некоторые из них "маринуются" еще со времен 11-го Сейма, подчеркивает издание.

Большинство из них уже давно утратили свою актуальность, потому что ситуация изменилась или же поправки вошли в альтернативные законопроекты.

Фото: flickr.com/photos/saeima

Комментарии 4
Саня1 час назад
Достаньте уже закон о депортации животных на родину.
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рижанин13 минуты назад
Ну зачем тебе дожидаться закона.Можешь УЖЕ убираться на свою нищеющую украину.
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Хм20 минут назад
Ты так хочешь нас покинуть?
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