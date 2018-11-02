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За время своих полномочий с 4 ноября 2014 года Сейм 12-го созыва принял 990 законов - больше, чем Сейм предыдущего созыва принявший 910 законов, сообщили в парламентской пресс-службе.

В том числе было принято 187 новых законов и поправки к 803 законам, 11 законов было пересмотрено повторно.

За этот период состоялось 188 пленарных заседаний Сейма: 151 очередное, 21 внеочередное и восемь заседаний внеочередной сессии. 12-й Сейм также провел восемь торжественных заседаний.

На рассмотрение в парламентских комиссиях было передано 1190 законопроектов, 883 из них подал Кабинет министров, 191 - комиссии Сейма, 113 - депутаты. Три законодательные инициативы в парламент внес президент Латвии.

Работая с поданными законопроектами - рассматривая их во втором и третьем чтениях - Сейм рассмотрел в общей сложности 21 652 предложения.

Фотографии последнего заседания 12-го Сейма можете посмотреть здесь!

На заседаниях 12-го Сейма чаще всего в дебатах выступали депутаты Ивар Зариньш ("Согласие") - 328 раз, Валдис Калнозолс (СЗК) - 238 раз, Артус Кайминьш (KPV LV) - 191 раз, Ингуна Судраба (NSL) - 188 раз, Юрис Вилюмс (ЛОР) - 186 раз и Игорь Пименов ("Согласие") - 176 раз.

Фото из Flickr