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Новая консервативная партия (НКП) обнародовала свое предложение о задачах будущего правительства, включив в него предложение обеспечить минимальную пенсию в размере 200 евро в 2019 году, реформы здравоохранения, введение модели пяти регионов с назначаемыми государством префектами.

Этот план НКП ранее представила президенту Латвии Раймонду Вейонису. В заявлении для СМИ председатель НКП Янис Борданс выражает надежду, что это предложение послужит основой для декларации правительства. Документ основан на предвыборной программе НКП, но содержит также ряд важных приоритетов, предложенных потенциальными партнерами по будущей коалиции. НКП готова в процессе формирования правительства дополнить и улучшить этот план, отметил он.

План задач разделен на блоки. В первом блоке обещан "несгибаемый евроатлантический курс", следующий блок назван "Бескомпромиссный правопорядок и власть закона".

В разделе об эффективном госуправлении НКП предлагает доверить функции поддержки Госканцелярии или какому-то другому учреждению, ограничить срок должностных полномочий руководителей органов госуправления десятью годами, объединить Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей.

НКП считает необходимым срочно упростить и ускорить процедуры согласования строительства и работу стройуправ и выделить на науку 1,5% ВВП.

В разделе под названием "Человек - главная ценность" говорится, что языком обучения в финансируемых государством и самоуправлениями учебных заведениях будет государственный язык. НКП обещает сохранить маленькие школы и ввести справедливое финансирование школ.

В разделе, посвященном здравоохранению, НКП указывает, что государство должно финансировать неограниченное количество своевременно обоснованных исследований и строго наказывать за злостное использование этой системы. Пациентские взносы следует уменьшить, а тарифы на медицинские услуги пересмотреть, считает НКП. Зарплату врачей НКП обещает за год увеличить по меньшей мере до 1700 евро, медсестер - до 800 евро "на руки".

Минимальная зарплата, необлагаемый налогами минимум зарплат и пенсий составит 500 евро в месяц "уже в ближайшее время". НКП предлагает увеличить государственное пособие семьям до 50 евро за первого ребенка, до 100 евро за второго и до 150 евро за третьего.

Есть в предложенном НКП плане также разделы о снижении КОЗ электроэнергии и об энергоэффективности, портах, железной дороге, автодорогах, аэропортах, а также о латышском языке и диаспоре.

Фото: president.lv