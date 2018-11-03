Политика |

Рейтинг партий, составленный по результатам опроса вскоре после выборов, в целом совпадает с результатами голосования, но продолжает снижаться популярность Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), сообщает LTV со ссылкой на опрос, проведенный в середине октября социологическим центром SKDS.

Наибольшей поддержкой, согласно результатам опроса, пользуется партия "Согласие" - 19,2%. После выборов рейтинг партии вырос на 2 процентных пункта.

Далее следуют KPV LV, рейтинг которой составляет 11,5%, и Новая консервативная партия (НКП) - 10,1%.

В сентябре рейтинги показывали, что за KPV LV свои голоса готовы отдать 6,2% избирателей, за НКП - 5,2%. За объединение "Для развития/За!" в октябре были готовы голосовать 8,9% избирателей, тогда как в сентябре рейтинг партии составлял 5%.

Рейтинг Национального объединения Visu Latvijai - TB/LNNK в октябре составил 8,4%, СЗК - 5,4%, "Нового Единства" - 4,4%, Латвийского объединения регионов (ЛОР) - 4,2%, "Прогрессивных" - 1,7%, Русского союза Латвии - 1,4%.

В сентябре рейтинг нацблока составлял 6,9%, СЗК - 9,4%, "Нового Единства" - 3,8%, ЛОР - 2,2%, Русского союза Латвии - 1,7%, "Прогрессивных" - 1,2%.

В опросе после выборов значительно сократилось количество респондентов, которые не знали, за кого голосовать, - с 25,5% до выборов до 12,6% после них.

На выборах 6 октября "Согласие" набрало 19,8% голосов, "KPV LV" - 14,25%, НКП - 13,59%, "Для развития/За!" - 12,04%, Национальное объединение - 11,01%, СЗК - 9,91%, "Новое Единство" - 6,69%. ЛОР не преодолело 5%-ный барьер.