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Пока не изменится отношение ЕС и НАТО к России, Латвия в одиночку дружить с Россией не станет, считает российский посол Евгений Лукьянов.

Оценивая результаты парламентских выборов в Латвии и их возможное влияние на латвийско-российские отношения, посол заявил агентству LETA, что "в жизни все меняется".

"Позволю себе немного философских настроений. Никогда нельзя говорить "никогда". В жизни все меняется, и все изменится. Если сейчас двусторонние отношения наших стран нельзя назвать идеальными и взаимовыгодными, пройдет время, и они такими станут", - сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что у Латвии есть национальные интересы, ее граждане хотят жить в спокойном мире, в нормальных условиях, потому что их больше интересуют их дети, семьи, будущее и образование.

"Обыденные вещи - это главное, что интересует людей. Государство должно обеспечить им условия для этого. И роль законодателей в Латвии в этом контексте имеет большое значение", - подчеркнул посол.