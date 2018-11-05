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Премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) на последнем заседании возглавляемого им Кабинета министров поблагодарил министров "за возможность руководить отличным правительством", пишет nra.lv.

По словам Кучинскиса, выбранная почти три года назад стратегия формирования правительства была правильной, а план действий правительства стал документальной основой, которой министрам удалось придерживаться весь срок полномочий Кабмина.

"Установленные планом приоритеты в сферах национальной безопасности, экономики, здравоохранения и образования никогда не исчезали из повестки работы", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что Латвия одной из первых среди стран НАТО приняла решение выделить на оборону 2% госбюджета.

"К сожалению, сегодня я не могу гарантировать, что это решение останется в силе, так как оно критикуется едва ли не каждый день. Надеюсь, что президент Латвии сохранит свою твердую позицию в вопросе нацбезопасности", - добавил он.

Упомянул премьер и налоговую реформу.

"Много обсуждавшаяся и критиковавшаяся, она все-таки работает. Не хочу спешить с выводами, но статистика последних месяцев о развитии экономики и росте экспорта позволяет смотреть в будущее с большими надеждами", - сказал он.

Касательно реформ в образовании и здравоохранении Кучинскис отметил, что в этих сферах правительство успело предпринять лишь первые шаги, и выразил надежду, что начатые реформы будут необратимыми. В завершение своей речи премьер подчеркнул, что возглавляемому им Кабинету министров нечего стыдиться, хотя всегда надо думать о том, что можно было сделать больше.

"Несмотря на разные взгляды и идеологические направления, споры и даже подозрения, нам удалось оставаться единой командой, способной работать на благо Латвии. Я горжусь каждым из вас и благодарен за предоставленную мне возможность быть руководителем этого отличного правительства", - сказал Кучинскис.

Завтра, 6 ноября, состоится первое заседание Сейма 13-го созыва. Уже завтра депутатам предстоит избрать президиум, а послезавтра президент Раймонд Вейонис планирует назвать кандидата на пост премьер-министра.

Пока трудно прогнозировать, кому из трех претендентов он доверит формирование правительства, а на должность председателя президиума Сейма названы две кандидатуры: спикер 12-го Сейма Инара Мурниеце (VL-ТB/LNNK) и Дагмара Бейтнере-Ле Галла (НКП).

Фото из Flickr/Valsts kanceleja