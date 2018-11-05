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Во время первого заседания 13-го Сейма, которое должно пройти 6 ноября, несколько мест в середине парламентского зала заседаний могут оказаться свободными. Это предусматривает предварительный договор, которого в понедельник достигли представители большинства новоизбранных партий, рассказала журналистам спикер Сейма Инара Мурниеце, а также представители объединения "Для развития/За!", пишет Skaties.lv.

После первого заседания депутаты намерены внести необходимые изменения, которые решат вопрос со свободными местами, следует из сказанного представителем "Для развития/За!" Мартиньшем Стакисом.

Свободные места предусмотрены между фракциями "Для развития/За!" и KPV LV. Мурниеце пояснила, что решение о таком расположении мест на первом заседании было приняты во избежание "неловких ситуаций", а также чтобы короткое время перед заседанием не принесло изменений в то, о чем партии уже успели договориться.

Расположение мест в зале заседаний обусловлено тем, сколько человек от каждой партии сидят в первом ряду, пояснила Мурниеце. Количество депутатов в первом ряду определяется величиной политической силы, то есть - пропорционально, отметила спикер. Таким образом, добавила она, это влияет и на то, представители каких партий сидят в следующих рядах.

Последовательность партий 13-го Сейма в зале будет такой же, как и в прошлом созыве: начиная с левой стороны, расположатся "Согласие", Союз "зеленых" и крестьян, "Новое Единство", "Для развития/За!", KPV LV, Новая консервативная партия и Национальное объединение "Visu Latviaji"!/TB/LNNK, рассказали представители "Для развития/За!" Стакис и Артурс Томс Плешс.

Напомним, первое заседание 13-го Сейма состоится во вторник, 6 ноября.

Фото: flickr.com/Saeima