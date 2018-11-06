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Во вторник правительству Мариса Кучинскиса исполняется 1000 дней. Работу своего кабмина сам премьер называет блестящей.

За сутки до тысячного дня работы правительства Мариса Кучинскиса министры собрались в понедельник вместо привычного вторника и пригласили в зал операторов и фотографов, чтобы рассказать о главном — о проделанной за 2 года работе.

"Нам нечего стыдиться, хотя всегда нужно помнить, что мы могли сделать больше. Наперекор различным взглядам, идеологическим направлениям, спорам и подозрениям нам удалось остаться единой командой, которая работала на благо Латвии. Я горжусь каждым из вас. И благодарю за предоставленную мне возможность быть руководителем этого блестящего правительства!" — заявил он и назвал свое правительство блестящим.

Šī ir ilglaicīgākā viena termiņa valdība Latvijas vēsturē un rīt varēsim atzīmēt #Valdības1000Dienas. Valdības rīcības plānā noteiktās prioritātes nacionālās drošības stiprināšanā, ekonomikā, veselības aprūpē un izglītības jomā nekad nepazuda no mūsu dienas kārtības. pic.twitter.com/PE4pb8JfoE — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) 5 ноября 2018 г.

Уже сегодня (6 ноября) Кучинскис должен будет сложить полномочия. Несмотря на это, нынешний состав правительства продолжит трудиться — до момента создания нового Кабинета министров.

"Спасибо" вчера говорили и 13 товарищей Кучинскиса по правительству, сообщает LTV7.

"Во-первых, спасибо, премьер, что вы смогли объединить всех министров, независимо от партийной принадлежности, для совместной работы", — заявил Дзинтар Расначс, глава Минюста.

"Надо сказать, что это правительство не давало пустых обещаний, а очень обдуманно работало над своими обещаниями и держало их", — заявил министр экономики Арвил Ашераденс.

Речь коллеги Ашераденса по партии, министра благосостояния Яниса Рейрса, скорее напоминала оправдание.

"Я сравнил объем своей работы и почему я так редко встречаюсь со скандинавскими коллегами. Как оказалось, у них за социальную отрасль отвечают как минимум 2 министра, если не три. В каждой из стран — и в области благосостояния 11 отраслей, разных. На Мальте, где полмиллиона жителей, 14 министров, за социальную отрасль отвечают двое", — указал он.

Сразу несколько министров этого правительства инициировали и реализовывали значимые реформы — здравоохранение, образование и налоговая сфера.

"20 лет мы говорили о введении нулевой ставки налога на реинвестированную прибыль и про введение прогрессивности. И именно это правительство это сделало", — подчеркнула глава Минфина Дана Рейзниеце-Озола.

"Мы знаем старинное высказывание, что общество требует хлеба и зрелищ. Мы думали больше о хлебе, а зрелищ было маловато. И это правительство было скучноватым", — считает министр образования Карлис Шадурскис.

Десять членов нынешнего правительства были избраны в новый, 13-й Сейм, который начнёт работу уже завтра. А значит, какое-то время министры-депутаты будут совмещать работу в Кабмине и Сейме.