1000 дней "блестящего" правительства: сегодня Кучинскис сложит полномочия (13)
Во вторник правительству Мариса Кучинскиса исполняется 1000 дней. Работу своего кабмина сам премьер называет блестящей.
За сутки до тысячного дня работы правительства Мариса Кучинскиса министры собрались в понедельник вместо привычного вторника и пригласили в зал операторов и фотографов, чтобы рассказать о главном — о проделанной за 2 года работе.
"Нам нечего стыдиться, хотя всегда нужно помнить, что мы могли сделать больше. Наперекор различным взглядам, идеологическим направлениям, спорам и подозрениям нам удалось остаться единой командой, которая работала на благо Латвии. Я горжусь каждым из вас. И благодарю за предоставленную мне возможность быть руководителем этого блестящего правительства!" — заявил он и назвал свое правительство блестящим.
Šī ir ilglaicīgākā viena termiņa valdība Latvijas vēsturē un rīt varēsim atzīmēt #Valdības1000Dienas. Valdības rīcības plānā noteiktās prioritātes nacionālās drošības stiprināšanā, ekonomikā, veselības aprūpē un izglītības jomā nekad nepazuda no mūsu dienas kārtības. pic.twitter.com/PE4pb8JfoE— Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) 5 ноября 2018 г.
Уже сегодня (6 ноября) Кучинскис должен будет сложить полномочия. Несмотря на это, нынешний состав правительства продолжит трудиться — до момента создания нового Кабинета министров.
"Спасибо" вчера говорили и 13 товарищей Кучинскиса по правительству, сообщает LTV7.
"Во-первых, спасибо, премьер, что вы смогли объединить всех министров, независимо от партийной принадлежности, для совместной работы", — заявил Дзинтар Расначс, глава Минюста.
"Надо сказать, что это правительство не давало пустых обещаний, а очень обдуманно работало над своими обещаниями и держало их", — заявил министр экономики Арвил Ашераденс.
Речь коллеги Ашераденса по партии, министра благосостояния Яниса Рейрса, скорее напоминала оправдание.
"Я сравнил объем своей работы и почему я так редко встречаюсь со скандинавскими коллегами. Как оказалось, у них за социальную отрасль отвечают как минимум 2 министра, если не три. В каждой из стран — и в области благосостояния 11 отраслей, разных. На Мальте, где полмиллиона жителей, 14 министров, за социальную отрасль отвечают двое", — указал он.
Сразу несколько министров этого правительства инициировали и реализовывали значимые реформы — здравоохранение, образование и налоговая сфера.
"20 лет мы говорили о введении нулевой ставки налога на реинвестированную прибыль и про введение прогрессивности. И именно это правительство это сделало", — подчеркнула глава Минфина Дана Рейзниеце-Озола.
"Мы знаем старинное высказывание, что общество требует хлеба и зрелищ. Мы думали больше о хлебе, а зрелищ было маловато. И это правительство было скучноватым", — считает министр образования Карлис Шадурскис.
Десять членов нынешнего правительства были избраны в новый, 13-й Сейм, который начнёт работу уже завтра. А значит, какое-то время министры-депутаты будут совмещать работу в Кабмине и Сейме.
А об этом лучше промолчать.