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Сегодня новоизбранные депутаты соберутся на первое заседание 13-го Сейма. В мероприятии, которое начнется в 10 утра. Согласно Конституции, первое заседание нового Сейма откроет и будет вести до избрания нового председателя спикер 12-го Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение Visu Latvijai- TB/LNNK). В начале заседания парламентариев приветствует президент Раймонд Вейонис.

Затем будут избраны счетчики голосов и временная комиссия по мандатам, этике и заявлениям, которая подготовит доклад Сейму об утверждении полномочий депутатов. Затем выбранные в Сейм депутаты принесут присягу.

После этого открытым голосованием будет избран президиум Сейма - председатель, два его заместителя, секретарь и его заместитель. Заседание завершится заявлением правительства Мариса Кучинскиса о сложении полномочий.

Из депутатов 12-го Сейма в парламент нового созыва переизбраны 34, а 66 парламентариев будут новыми.

Согласно официальным результатам состоявшихся 6 октября парламентских выборов партия "Согласие" получила в Сейме 23 депутатских места, "KPV LV" - 16, Новая консервативная партия - 16, "Для развития/За!" - 13, национальное объединение - 13, Союз "зеленых" и крестьян - 11, "Новое Единство" - восемь.

Между тем, прошедшие за месяц после выборов консультации партий не внесли ясности в процесс формирования правительства, и в настоящее время не известны ни потенциальный состав коалиции, ни возможный кандидат на пост премьера.

Новоизбранным депутата Сейма так и не удалось за это время договориться о принципах образования парламентских комиссий, составе президиума и по другим вопросам, чтобы 6 ноября 13-й Сейм мог приступить к работе.

Новая консервативная партия (НКП) и Национальное объединение продолжают работать над тем, чтобы получить поддержку своих кандидатов Дагмары Бейтнере-Ле Галлы и Инары Мурниеце.

Фракции официально не говорят, за кого она намерены голосовать. Например, лидер фракции "Согласия" Янис Урбанович не обещает поддержки никому из кандидатов, поскольку никто из них к этой партии не обратился. "Видимо, наши голоса им не нужны, они их и не получат", - сказал политик.

Объединение "Для развития/За!" также не комментирует, какой из кандидатур оно отдает предпочтение. Как заявил сопредседатель объединения Даниэль Павлютс, у партии есть "ясное внутреннее мнение", которое пока не разглашается.

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), возможно, поддержит переизбрание нынешнего спикера Сейма Инары Мурниеце, сказал председатель правления СЗК Арманд Краузе. С учетом позиции НКП - против участия СЗК в правительстве - партия не видит возможностей поддержать кандидата от НКП.

Фракция "Нового Единства" планирует сегодня принять решение о голосовании за президиум Сейма.

12-ый Сейм на свое последнее заседание собрался 1 ноября.

Фото: flickr.com, CVK