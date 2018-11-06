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Председателем Сейма 13-го созыва также избрана представитель Национального объединения VL-TB/LNNK Инара Мурниеце, которая эту должность занимала и в предыдущем составе парламента.

Однако, согласно информации агентства LETA, эти результаты еще не были объявлены публично.

На должность спикера Сейма вместе с Мурниеце была выдвинута Дагмара Бейтнере-Ле Галла от Новой консервативной партии (НКП).

Как сообщалось ранее, новоизбранные депутаты собрались на первое заседание 13-го Сейма, в ходе которого будет избран состав президиума парламента.

Из депутатов 12-го Сейма в парламент нового созыва переизбраны 34, а 66 парламентариев будут новыми.

Согласно официальным результатам состоявшихся 6 октября парламентских выборов партия "Согласие" получила в Сейме 23 депутатских места, "KPV LV" - 16, Новая консервативная партия - 16, "Для развития/За!" - 13, национальное объединение - 13, Союз "зеленых" и крестьян - 11, "Новое Единство" - восемь.

Фото: flickr.com/Saeima