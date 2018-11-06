13-й Сейм избрал президиум, Кайминьшу места не досталось (7)

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Политика | 6 ноября 2018 года, 19:37

Депутаты 13-го Сейма избрали сегодня президиум Сейма. Спикером парламента стала Инара Мурниеце (VL-ТB/LNNK). На эту должность была выдвинута также кандидатура Дагмары Бейтнере-Ле Галл от Новой консервативной партии (НКП), но она не набрала достаточного количества голосов.

Дагмара Бейтнере-Ле Галл и Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") стали заместителями спикера.

На должности заместителей выдвигались также Артус Кайминьш (KPV LV) и Гунар Даудзе (Союз "зеленых" и крестьян).

Секретарем Сейма стал Андрей Клементьев ("Согласие"), его заместителем - Мария Голубева ("Для развития/За!").

Свои должности сохранили трое членов старого президиума Сейма - Мурниеце, Либиня-Эгнере и Клементьев.

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За кандидатуру Клементьева проголосовали депутаты из "Согласия", "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Для развития/За!" - всего 55 депутатов. Против были 32 депутата Новой консервативной партии и "KPV LV", а национальное объединение в голосовании не участвовало.

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Руководителем счетной комиссии стал Рихард Колс (VL-ТB/LNNK), который и объявлял результаты выборов с трибуны Сейма.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 7
Latviešu Patriots15 минут назад
Man prieks par Saeimas prezidiju! Īpaši apsveicu Ināras Mūrnieces kundzi par atkārtotu ievēlēšanu Saeimas spīķeres amatā! Skaista un gudra sieviete, īsta Latviešu Patriote! GODS KALPOT LATVIJAI TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI!
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Patriot3 минуты назад
Es arì uzskatu, ka Mùrniece lieliski veica savus darba pienàkumus un likumsakarìgi, ka vinu atkal pàrvèlèja sajà amatà.
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Latviešu Patriots4 минуты назад
Ļoti labi, jo mazāk pretvalstisku vēlētāju, jo labāk!
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