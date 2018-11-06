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Депутаты 13-го Сейма избрали сегодня президиум Сейма. Спикером парламента стала Инара Мурниеце (VL-ТB/LNNK). На эту должность была выдвинута также кандидатура Дагмары Бейтнере-Ле Галл от Новой консервативной партии (НКП), но она не набрала достаточного количества голосов.

Дагмара Бейтнере-Ле Галл и Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") стали заместителями спикера.

На должности заместителей выдвигались также Артус Кайминьш (KPV LV) и Гунар Даудзе (Союз "зеленых" и крестьян).

Секретарем Сейма стал Андрей Клементьев ("Согласие"), его заместителем - Мария Голубева ("Для развития/За!").

Свои должности сохранили трое членов старого президиума Сейма - Мурниеце, Либиня-Эгнере и Клементьев.

За кандидатуру Клементьева проголосовали депутаты из "Согласия", "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Для развития/За!" - всего 55 депутатов. Против были 32 депутата Новой консервативной партии и "KPV LV", а национальное объединение в голосовании не участвовало.

Руководителем счетной комиссии стал Рихард Колс (VL-ТB/LNNK), который и объявлял результаты выборов с трибуны Сейма.

Фото: flickr.com/saeima