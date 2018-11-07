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Партии "Для развития/За!", Национальное объединение VL-TB/LNNK, "Новое Единство" и Союз "зеленых и крестьян" (СЗК) "сговорились" выбрать конкретных членов президиума Сейма, в сговоре также участвует "Согласие", заявил один из лидеров партии KPV LV Артус Кайминьш.

Он подчеркнул, что KPV LV сдержала слово и в первых голосованиях поддержала кандидата от Новой консервативной партии (НКП) Дагмару Бейтнере-Ле Галл.

"Пакт" между СЗК, VL-TB/LNNK, "Для развития/За!" и "Новым Единством" означает, что теперь "красные линии", которые назвали сами эти партии, стерты, считает Кайминьш.

В президиуме Сейма сохранили свои должности три должностных лица из прежнего Сейма, и это не новый президиум, считает Кайминьш. Он не соответствует выбору граждан, поддержавших на выборах новые политические силы. KPV LV получила самую большую поддержку среди правых партий и должна быть представлена в президиуме Сейма, указал он.

Кайминьш баллотировался на должность второго заместителя председателя Сейма, но избрана была Инесе Либиня-Эгнере из "Нового Единства".

Напомним, 6 ноября состоялось первое заседание Сейма 13-го созыва, в ходе которого были утверждены полномочия 100 депутатов, а также избран президиум.

Фото: flickr.com/Saeima