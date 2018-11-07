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Президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование нового правительства кандидату в премьеры от Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу.

Президент призвал Борданса в течение двух недель — до 21 ноября — наметить очертание нового правительства и обеспечить ему большинство голосов. Если за это время договориться не удастся, президент доверит формирование правительства другому кандидату.

Борданс после встречи с президентом заявил журналистам, что на 80% уверен, что сформированное им правительство будет утверждено.

Ранее Борданс заявлял, что уверен, что именно ему президент Раймонд Вейонис должен поручить формирование правительства.

НКП финишировала на выборах в 13-й Сейм третьими, получив 16 мест в новом парламенте.

Предыдущие переговоры избранных в парламент партий по формированию коалиции не увенчались конкретными результатами. В переговорах участвуют шесть политических сил - НКП, KPV LV, "Для развития/За!", Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), "Новое Единство".

Инициативу на переговорах взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!". Президент встречался с кандидатам в премьеры от этих партий - Бордансом, Алдисом Гобземсом (KPV LV) и Артисом Пабриксом ("Для развития/За!").

Борданс впервые баллотировался в Сейм в 1993 году по списку партии Latvijas Ceļš и не был избран, но прошел в парламент с "мягким" мандатом. На выборах Сейма 6-го созыва он также баллотировался по списку Latvijas Ceļš, на выборах Сейма 10-го созыва - от партии "Единство", на выборах Сейма 11-го созыва - от VL-TB/LNNK, а в этом году - по списку НКП.

Также он занимал должность советника премьер-министра Валдиса Домбровскиса, был парламентским секретарем Минюста и министром юстиции от VL-TB/LNNK в 2012-2013 гг.