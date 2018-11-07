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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование мэра Юрмалы Гатиса Труксниса и предпринимателя Юлия Круминьша за незаконное финансирование Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в крупных размерах.

Трукснису предложено предъявить обвинение также в подделке документов и использовании поддельных документов.

Круминьшу обвинение предложено предъявить за два преступления, связанные с незаконным финансированием партией. Также KNAB по данному делу просит предъявить обвинения сотруднице Юрмальской думы и физическому лицу.

Ранее KNAB запретило Трукснису встречаться с руководителем парламентской фракции СЗК Аугустом Бригманисом и двумя остальными причастными к уголовному процессу о незаконном финансировании партий - предпринимателем Юлием Круминьшем и связанным в свое время с партией No sirds Latvijai Йоренсом Райтумсом. Трукснису запрещено также посещать бюро СЗК.