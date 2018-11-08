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Не переизбранный в 13-й Сейм депутат от Латвийского объединения регионов Эдвард Смилтенс признался, что после выборов его дела идут "фигово": он даже не знает, как теперь содержать семью, пишет Nra.lv со ссылкой на Privātā Dzīve. Позже в интервью радио Baltkom экс-депутат признался, что просто пошутил.

Рассказывая журналисту Privātā Dzīve о своих невзгодах, Смилтенс предположил, что в дальнейшем его ждет тяжелый труд.

"Придется брать в руки молоток и идти куда-то работать, чтобы содержать семью. Мы теперь даже не сможем поехать куда-нибудь за границу путешествовать, потому что я на мели", - рассказал Смилтенс .

В сложившейся ситуации он винит фиаско на выборах, ради которых он "отдал последнее".

"Все накопления ушли на предвыборную кампанию, потому что была надежда, что попадем в Сейм. Но никак...", - отметил он.

Смилтенс также рассказал, что многие его сопартийцы оказались в похожей ситуации.

"Варис Круминьш даже разбил свою свинью-копилку! У него совсем нет денег. Так вышло...", - рассказал экс-депутат.

В свою очередь, позже, в интервью радио Baltkom, политик признался, что потроллил журналиста Privātā Dzīve.

"У меня уже случился конфликт с тем, кто это написал. Хочу теперь сделать карикатуру, где я такой весь бедненький стою под мостом. Это был чисто прикол. Я шел по лестнице парламента, навстречу шел журналист, и спрашивает - ну, что теперь? Что будешь делать, работе в Сейме конец. Я ему и ответил - ну, что буду делать, буду как-то содержать семью, пойду работать и так далее. Ответил ему и дальше пошел", - смеясь, рассказал Смилтенс радио Baltkom.

Напомним, Латвийское объединение регионов на прошедших выборах в 13-й Сейм не преодолело 5-процентный барьер. Смилтенс проработал в парламенте восемь лет.

Отметим также, что согласно Закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и самоуправленческих структур, Смилтенс получит от государства компенсацию в размере трех месячных зарплат. Всего не прошедшим в следующий Сейм депутата будут выплачены компенсации на общую сумму более 400 тысяч евро.