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Проволочки с формированием коалиции и созданием правительства делают в роли заложников депутатов Сейма. Полноценная работа слуг народа может затянуться, так как контуры будущей коалиции только вырисовываются, но пока не ясно, как будут поделены должности в комиссиях Сейма. А без комиссий невозможно продвижение ни одного закона.

Чтобы обсудить что и как делать дальше, в четверг собрались президиум и представители фракций. Было решено, что Сейм рассмотрит вопрос об избрании депутатов в парламентские комиссии 20 ноября. Следующее заседание Сейма состоится 18 ноября и будет посвящено столетию провозглашения независимости Латвийской Республики. А значит полномочия депутатов были утверждены 6 ноября, полноценно начать работать они смогут лишь после 20 ноября.

Обратила внимание на медлительность процесса политолог Ивета Кажока.

"Я что-то пропустила, но не могу ничего найти, почему на этой неделе не состоялось пленарное заседание Сейма и когда в таком случае в следующий раз соберется Сейм?", - вопрошает в соцсети Twitter политолог.

Palaidu garām, bet nevaru arī atrast neko rakstisku: kādēļ šodien nenotika Saeimas plenārsēde un kad tad Saeima nākamreiz domā sanākt? — Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) November 8, 2018

Депутат от Новой консервативной партии Сандис Риекстиньш объяснил, что сейчас депутатам работы хватает, так как приходится заниматься обустройством рабочих мест, раскладывать канцелярские принадлежности, которые только-только завезли, к тому же компьютеров еще нет.

На что Кажока ответила, что за это время обычно уже назначают глав комиссий, распределяют, кто в какие комиссии будет включен, обсуждают насущные проблемы и первоочередные задачи. А 18-го ноября состоится торжественное заседание, на котором вряд ли будут решаться какие-то серьезные вопросы.

Кажока попросила объяснить сведущих людей, почему так медленно проходит процесс.

Теперь уже бывший депутат Карлис Сержантс объяснил это банальной дележкой должностей.

"Просто ведущие лица партий решили до формирования правительства придержать в резерве посты в комиссиях - на тот случай, если вдруг не будет избран министром, то по меньшей мере пойдет руководить комиссией. Если Бордансу не удастся, то это может затянуться. Здесь уместно вспомнить, пламенные речи о том, что в первую очередь дела...", - иронизирует Сержантс.

В свою очередь депутату 13-го Сейма от партии "Согласие" Ивару Зариньшу осталось только подтвердить сказанное бывшим коллегой.

"Чтобы Сейм смог начать работать - нужны комиссии. Чтобы комиссии могли начать работу - нужно руководство комиссий. Руководство комиссий будет зависеть от коалиции - создатели коалиции это используют для торгов властью. Здесь и заканчивается отличие исполнительной от законодательной власти. Новые работают по-старому", - указал политик.

Как отмечает программа TV3 Ziņas, спикер парламента Инара Мурниеце не видит оснований для беспокойства в том, что Сейм почти полмесяца будет простаивать.

"Я хотела бы, чтобы комиссии начали работу по возможности скорее, но надо учитывать мнение большинства и находить компромисс. Не всегда это просто", - сказала Мурниеце.

Депутаты могут подавать предложения по кандидатвм на работу в комиссиях до 15 ноября, в свою очередь Сейм будет их выбирать 20 ноября. Стоит отметить, что за вынужденный простой депутаты зарплату получат.