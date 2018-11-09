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Президент Латвии Раймонд Вейонис вернул в Сейм на повторное рассмотрение поправки к закону о труде, предусматривающие оплату сверхурочных часов работы в размере 50%, если в отрасли заключено генеральное соглашение о зарплате, сообщили в президентской канцелярии, пишет nra.lv.

"Государство должно законом гарантировать справедливые возможности для всех. Борясь с теневой экономикой в одной отрасли, мы не должны ставить в неблагоприятную ситуацию работодателей и работников других отраслей", - подчеркнул президент, возвращая в Сейм на пересмотр принятые 1 ноября поправки к закону о труде.

Вейонис положительно оценивает проделанное Латвийской конфедерацией работодателей, Латвийским союзом свободных профсоюзов, Латвийским партнерством стройподрядчиков и Кабинетом министров для уменьшения теневой экономики и расширения предусмотренных законом о труде возможностей заключения генеральных соглашений в отраслях.

Однако принятые Сеймом поправки к закону о труде, по мнению Вейониса, следует оценивать как фрагментарные и недостаточно проработанные. Пытаясь способствовать выходу одной или отдельных отраслей из теневой экономики, недостаточно оценены риски в связи со справедливым применением этих норм в других отраслях, считает президент.

"Нормы, потенциально ставящие вышедшие из теневой экономики предприятия в привилегированное положение по сравнению с теми предприятиями, которые уже честно платят налоги и участвуют в финансировании общих нужд общества, не могут быть поддержаны", - указывает он.

С просьбой вернуть поправки на повторное рассмотрение к президенту обратились омбудсмен, Латвийская торгово-промышленная палата, Совет иностранных инвесторов и профсоюз детских хирургов детской больницы.

"Игнорирование высказанных в законодательном процессе возражений о вероятных рисках конституционности не укрепляет доверие жителей к Латвии и законам, а наоборот, ослабляет власть закона и уверенность, что всем предлагается справедливое и честное решение", - указывает президент.

Возвращая поправки на пересмотр, Вейонис призывает Сейм найти уравновешенное и отвечающее Конституции решение.

Как сообщалось, 1 ноября Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о труде, предусматривающие оплату сверхурочных часов работы в размере 50%, если в отрасли заключено генеральное соглашение о зарплате.

Оплата сверхурочных часов в этих отраслях должна быть не меньше 50% установленной работнику часовой ставки зарплаты. Сейчас за сверхурочную работу во всех случаях установлена доплата в размере 100%. В отраслях, где генеральное соглашение не заключено, сохраняется прежний порядок оплаты сверхурочных часов.

Согласно закону о труде, генеральное соглашение в отрасли заключают работодатели, трудоустраивающие более 50% работников отрасли, или чей оборот товаров или услуг превышет 50% оборота отрасли. Оно является обязательным для всех работодателей соответствующей отрасли и распространяется на всех работников.

Новый порядок оплаты сверхурочных часов работы одобрили также социальные партнеры правительства - организации, представляющие работодателей и работников.