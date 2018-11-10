Политика |

Новая консервативная партия (НКП) в плане работы формируемого правительства предлагает предоставить латвийское гражданство родившимся в Латвии несовершеннолетним детям, увеличить бюджет здравоохранения, а минимальную пенсию в размере 200 евро обеспечить в течение двух лет, а не с 2019 года.

В пятницу НКП разослала потенциальным партнерам по коалиции свои предложения о задачах следующего правительства. Предложенный НКП план состоит из 15 разделов и изложен на 13 страницах.

В план включен новый раздел "Инклюзивная и справедливая Латвия", один из пунктов которого гласит: "Уважая защиту национальных интересов, предлагаем предоставить родившимся в Латвийской Республике несовершеннолетним детям латвийское гражданство, если их родители не выберут для них гражданство другого государства".

Ранее НКП настаивала на плане "3x500", который предусматривал, что минимальная зарплата, необлагаемый налогами минимум зарплат и пенсий составит 500 евро в месяц "уже в ближайшее время", а минимальная пенсия в размере 200 евро - уже с 2019 года.

Тем временем в новых предложениях указано, что в течение ближайших двух лет необлагаемый подоходным налогом с населения минимум пенсии достигнет 500 евро в месяц, а минимальная пенсия - 200 евро в месяц. Предложение повысить необлагаемый минимум до 500 евро в месяц в новом плане сохранено.

В плане также говорится о необходимости ввести залоговую систему тары, способствовать сортировке и раздельному сбору отходов.

В разделе о здравоохранении НКП подчеркивает, что государство должно финансировать неограниченное количество своевременно доступных и обоснованных обследований, сократить время ожидания начала лечения онкологических пациентов, проведения компьютерной томографии и плановых операций, а также размер пациентских взносов.

НКП предлагает пересмотреть тарифы на медицинские услуги, чтобы они соответствовали реальным расходам. Чтобы остановить стремительный отток медперсонала, НКП обещает за год поднять зарплаты врачей по меньшей мере до 1700 евро, медсестер - до 800 евро "на руки".

НКП подчеркивает необходимость повысить финансирование здравоохранения до 4% ВВП уже в 2020 году.

План предусматривает также проведение "продуманной административно-территориальной реформы", обеспечивающей создание экономически сильных местных самоуправлений.

НКП обещает существенно менять налоги не чаще четырех раз в год, поддерживает начатую реформу содержания образования "Школа 2030", основанную на деловом подходе, а также хочет усовершенствовать переход на обучение на госязыке, начиная его с этапа дошкольного образования, и предлагает не ограничивать частные учебные заведения, в которых часть содержания образования обеспечивается на языках нацменьшинств или ЕС.

В плане обещаны "несгибаемый евроатлантический курс", финансирование обороны в размере 2% ВВП, предотвращение притока в Латвию и ЕС экономических беженцев. НКП предлагает запретить бывшим советским номенклатурным работникам занимать важные государственные должности.

План предусматривает повышение эффективности спецслужб, повышение квалификации судей и роли председателей судов и прокуроров, декриминализацию мелких преступлений.

В разделе об эффективном госуправлении НКП предлагает доверить функции поддержки, например, бухгалтерского учета, централизации и объединения Госканцелярии или какому-то другому учреждению, установить ограничения сроков должностных полномочий для руководителей госучреждений и самоуправлений десятью годами.

НКП предлагает также объединить Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей, а сэкономленные средства использовать для повышения эффективности учреждений.

В плане есть и другие предложения и разделы - о латышском языке и диаспоре, культуре, независимых СМИ, отрасли сообщения и транспорта, уменьшении КОЗ электроэнергии, стабильном финансовом секторе, дружественной предпринимательству среде.