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Министр образования уходящего правительства Карлис Шадурскис ("Новое единство") не хочет менять кресло министра на место евродепутата, сообщает программа "Сегодня вечером" на LTV7.

С понедельника в Латвии находится кандидат в премьеры от партии "Для развития/За!" Артис Пабрикс. Он оставил место евродепутата, чтобы работать в Сейме и при лучшем для него раскладе стать премьером. Таким образом, одно из восьми латвийских мест в Европарламенте пустует. И занимать его Карлис Шадурскис не хочет, поскольку хочет сохранить должность главы Минобразования.

"Я отвечу откровенно. Это первый приоритет. Правда, он не зависит от меня. Я говорю о продолжении работы министром, а не о Брюсселе, - заявил Шадурскис программе "Сегодня вечером" на LTV7.

"Надеюсь, в формировании правительства будет большая динамика. Если "Новое единство" сможет продолжить управлять отраслью образования, я буду этому очень рад", - отметил Шадурскис.

Напомним, закон предусматривает, что избранный в Сейм депутат Европарламента теряет свою должность в момент, когда дает торжественное обещание депутата.

Освободившееся место Артиса Пабрикса принадлежит "Новому Единству". На выборах в Европарламент Пабрикс баллотировался от "Единства", и следующим на место европарламентария мог претендовать Ояр Эрик Калниньш, однако он не был избран в Сейм.

После Калниньша на место депутата Европарламента может претендовать нынешний министр образования и науки Карлис Шадурскис, который по результатам выборов в Европарламент в 2014-м году стал седьмым.

Восьмым был Андрей Юдин, но он оказался в 13-м Сейме. А вот следующим в списке значится Алексей Лоскутов, однако он в новый Сейм избран не был.

Также в 13-й Сейм не был избран и Карлис Шадурскис.

Фото: flickr.com