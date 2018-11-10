﻿ Мурниеце торопит: комиссии Сейма нужно создать как можно быстрее, Mixnews.lv

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Мурниеце торопит: комиссии Сейма нужно создать как можно быстрее (1)

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Политика | 10 ноября 2018 года, 16:27

Комиссии Сейма нужно создать как можно быстрее, чтобы они приступили к работе, заявила председатель парламента Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK).

Она напомнила, что президент Раймонд Вейонис в пятницу вернул на повторное рассмотрение в Сейм поправки к закону о труде, что еще больше увеличивает список стоящих перед парламентом задач.

Также перед Сеймом стоят и другие задачи, в частности, полученные в наследство от предыдущего парламента 145 законопроектов и 30 новых законопроектов, которые должны рассмотреть комиссии.

"Законодательная работа не может быть подчинена темпам формирования правительства, так как Сейм играет решающую роль в парламентской демократии Латвии", - подчеркнула Мурниеце, призвав партии быстрее договориться о создании комиссий.

Как сообщалось, избрать депутатов в комиссии Сейм планирует только 20 ноября, то есть спустя две недели после первого заседания.

На заседании 13 ноября парламент намерен утвердить принципы формирования комиссий, а до 15 ноября партии смогут выдвигать в комиссии кандидатов.

Фото: канцелярия Сейма

Комментарии 1
Patriot22 минуты назад
Latviskàs partijas ir vienojusàs un valdìba drìz tiks izveidota un apstiprinàta. Tàpat ka parlamenta komisijas un to sastàvs. Parlamenta darbà tiks iesaistìta ari Saskana, vienu svarìgu posteni vini ir jau sanèmusi. Mùsu valsts ir demokràtiska un kaut ko vajag arì opozìcijai.
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