﻿ Мурниеце торопит: комиссии Сейма нужно создать как можно быстрее, Mixnews.lv

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Комиссии Сейма нужно создать как можно быстрее, чтобы они приступили к работе, заявила председатель парламента Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK).

Она напомнила, что президент Раймонд Вейонис в пятницу вернул на повторное рассмотрение в Сейм поправки к закону о труде, что еще больше увеличивает список стоящих перед парламентом задач.

Также перед Сеймом стоят и другие задачи, в частности, полученные в наследство от предыдущего парламента 145 законопроектов и 30 новых законопроектов, которые должны рассмотреть комиссии.

"Законодательная работа не может быть подчинена темпам формирования правительства, так как Сейм играет решающую роль в парламентской демократии Латвии", - подчеркнула Мурниеце, призвав партии быстрее договориться о создании комиссий.

Как сообщалось, избрать депутатов в комиссии Сейм планирует только 20 ноября, то есть спустя две недели после первого заседания.

На заседании 13 ноября парламент намерен утвердить принципы формирования комиссий, а до 15 ноября партии смогут выдвигать в комиссии кандидатов.

Фото: канцелярия Сейма